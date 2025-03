Santos fecha novo patrocínio e Neymar terá percentual no acordo

Neymar terá percentual em novo acordo do Santos com patrocinadora - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O Santos anunciou, na noite desta terça-feira (25/3), um novo patrocinador para o meião. Trata-se da Pague Safe, plataforma de processamento de pagamentos online. Os valores não foram revelados, mas o que chamou a atenção é que o atacante Neymar terá um percentual no acordo.

O craque assinou contrato com o Santos prevendo angariar novos parceiros para o clube, Por conta disso, ele tem direito a um percentual sempre que o Peixe realiza um novo acordo, assim como será com a Pague Safe.

“O futebol tem a força de aproximar e conectar pessoas. A definição pelo Santos veio através de pesquisa de mercado, que apontou que o ingresso de Neymar mexeria com o mercado de futebol. Acreditamos que o clube elevará ainda mais seu reconhecimento. Isto foi o suficiente para tomarmos essa decisão, e nos deixará muito orgulhosos, por fazermos parte deste novo momento, junto com milhões de torcedores”, disse Ayrton Britto, CEO da empresa.

O presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, também celebrou a nova parceria. Além disso, ele disse que as novas receitas ajudarão o clube para entrar nas principais prateleiras do futebol brasileiro.

“As novas receitas são fundamentais, principalmente no ano de disputa de um campeonato tão importante como o Brasileiro da Série A e Copa do Brasil”, falou o mandatário do Santos.

Assim, o objetivo do retorno de Neymar quando assinou com o Santos vem sendo alcançado. Afinal, o clube vem conseguindo realizar novos acordos e aumentando suas finanças. Além disso, o craque vem sendo fundamental no dia a dia do Peixe, como na reforma do CT Rei Pelé e da Vila Belmiro.

