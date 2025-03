São Paulo aposta em campeão da Copinha para suprir saída de Erick

O São Paulo acertou o empréstimo do atacante Erick para o Vitória. A saída pegou alguns torcedores desprevenidos, já que contavam com o jogador como uma peça de velocidade no elenco. Contudo, a diretoria do Tricolor teve o respaldo da comissão técnica para negociar o atleta visando mais chances para um jovem da base: Lucas Ferreira.

O garoto foi um dos grandes destaques do São Paulo na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior no começo do ano. Ao lado de Ryan Francisco e Alves, que também estão com o profissional e ajudaram o Tricolor a chegar no pentacampeonato. Lucas Ferreira faz a mesma função de Erick e, por isso, o clube acredita que pode apostar no jovem.

O São Paulo já avisou que não vai ao mercado repor a saída de Erick. Afinal, a saída do atacante faz parte de um processo de diminuição da folha salarial no clube. Assim, Lucas Ferreira faz parte de uma geração que encanta a diretoria e a comissão técnica, apesar de não ganhar tanto tempo com Zubeldía.

Lucas Ferreira pelo São Paulo

Até agora, ele atuou pouco no time principal em 2025. Ele jogou contra a Portuguesa e a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista, somando 74 minutos em campo. Contudo, assim como todos os jovens, não ganhou muito espaço com Zubeldía no Estadual.

Já no jogo amistoso contra o São Bernardo, na semana passada, Lucas Ferreira jogou 45 minutos da atividade e ainda marcou um gol, na vitória do São Paulo por 4 a 2. O desempenho agradou Luis Zubeldía, que já vinha elogiando o garoto no dia a dia. O desempenho fez com que o Tricolor se sentisse seguro para negociar Erick.

Há também uma cobrança da torcida pela utilização de mais atletas jovens na equipe. Assim, Lucas Ferreira pode provar que os garotos campeões da Copinha podem ser uma solução no atual elenco do São Paulo.

