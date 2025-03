Flamengo anuncia português Nuno Campos como técnico do sub-20

Nuno Campos comanda equipe sub-20 do Flamengo no CT George Helal - (crédito: Foto: Divulgação / CRF)

O Flamengo anunciou a contratação do treinador português Nuno Campos, de 49 anos, para assumir o comando da equipe sub-20. Assim, o profissional estava no Toluca, do México, como auxiliar e já esteve no CT George Helal, ao lado do seu auxiliar Gonçalo Cruz, para comandar o primeiro treino.

Dessa forma, ele estreia, nesta sexta (28), contra o Vasco, às 16h (de Brasília) no Luso-Brasileiro, pela terceira rodada do Brasileiro Sub-20. A equipe debutou na competição contra o Athletico-PR, fora de casa, em Curitiba, com derrota por 2 a 1, enquanto o duelo com o Cuiabá foi adiado.

Nascido em Lisboa, Nuno trabalhou como auxiliar técnico em grandes clubes da Europa. Entre eles, Roma-ITA, Porto-POR e Shakhtar Donetsk-UCR, além do Toluca, do México. Seu trabalho mais recente foi na equipe mexicana, então dirigida por Renato Paiva, que atualmente está no Botafogo, de dezembro de 2023 até o mesmo mês de 2024. Além disso, no time italiano, ele trabalhou com Paulo Fonseca, que nasceu em Moçambique, mas se destacou no futebol português. Em sua passagem pelo Shakhtar Donetsk, de junho de 2016 a junho de 2019, Nuno trabalhou com José Boto, atual diretor de futebol Rubro-Negro. Como treinador, o atual comandante da equipe sub-20 do Flamengo dirigiu o Tondela e o Santa Clara, ambos de Portugal, na temporada de 2021-2022. Depois de contar com cinco treinadores portugueses no profissional, o Rubro-Negro terá Nuno Campos como técnico dos Garotos do Ninho da categoria sub-20. Ernesto Santos, Cândido de Oliveira, Jorge Jesus, Paulo Sousa e Vitor Pereira são os conterrâneos que já dirigiram a equipe principal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.