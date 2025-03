Corinthians aguarda Martínez, e Ramón faz testes para final

O Corinthians segue sua preparação para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, e o técnico Ramón Díaz segue com uma dúvida no meio de campo. Afinal, o Timão ainda não sabe se contará com o volante José Martínez. O equatoriano teve um incômodo muscular na coxa direita nos últimos dias e pode não ter condições físicas no clássico.

Por conta disso, o treinador argentino já testa opções no meio de campo para substituir José Martínez. Ramón Díaz tem à disposição Breno Bidon, Charles, Maycon, Alex Santana e Ryan. O comandante ainda não deu pistas de quem pode jogar, mas deve optar por um poder de marcação maior, já que espera que o adversário venha para cima, mesmo jogando na Neo Química Arena.

Contudo, o Corinthians também tem a expectativa que Martínez ainda tenha condições de jogar o Derby. No início desta semana, o Alvinegro enviou o fisioterapeuta Bruno Gorgatte para Maturín, na Venezuela para acelerar a recuperação do volante. O profissional também vai acompanhar o retorno de Carrillo, que está com a seleção peruana.

A decisão se Martínez terá ou não condições de iniciar o confronto com o Palmeiras será tomada apenas após o treinamento da tarde desta quarta-feira (26/3). O Timão espera ter todos os convocados de volta no Parque São Jorge para o último treino antes da final.

O Corinthians encara o Palmeiras nesta quinta-feira (27/3), às 21h35, na Neo Química Arena, pela segunda partida da final do Campeonato Paulista. O Timão venceu o duelo de ida por 1 a 0 e precisa de apenas um empate para se sagrar campeão estadual.

