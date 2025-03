Mesmo no radar da Seleção, Filipe Luís reitera desejo de permanecer no Flamengo

A Seleção Brasileira teve uma fraca atuação e foi goleada pela Argentina por 4 a 1, nesta terça-feira (25), pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2026. Diante disso, a CBF cogita a demissão do técnico Dorival Júnior, um pouco mais de um ano antes do Mundial. Assim, Filipe Luís, treinador do Flamengo, entrou na mira da entidade, assim como o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid.

No entanto, de acordo com o jornalista Mauro Cézar Pereira, do portal UOL, o comandante deixou claro, em conversa com o diretor de futebol José Boto, que pretende seguir seu plano de carreira no Rubro-Negro. Nesse sentido, mesmo que surja algum convite, o ex-lateral permanecerá no clube da Gávea.

Dessa forma, ao longo das duas semanas de Data-Fifa, Filipe Luís trabalha para as estreias do Flamengo no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Assim, no próximo sábado (29), a equipe entra em campo contra o Internacional, às 21h (de Brasília), no Maracanã.

Além disso, no próximo dia 3, o Rubro-Negro mede forças com o Deportivo Táchira. O confronto acontece no estádio Pueblo Nuevo, às 21h30 (de Brasília), na busca pela quarta estrela no torneio continental.

Por fim, o nome do italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, voltou à tona. Vale lembrar que ele era o preferido do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, para assumir o cargo no início do atual ciclo. No entanto, ainda há um dilema sobre quando uma possível troca de treinador irá acontecer, assim como o Mundial de Clubes no meio do ano pode retardar qualquer definição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.