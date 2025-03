Amazon escala titulares de Copa do Mundo para estreia de Galvão Bueno no Brasileirão - (crédito: Foto: Divulgação)

Em uma mudança significativa no cenário esportivo, a Amazon Prime anunciou um acordo para contar com duas lendas do futebol brasileiro: Ronaldo Fenômeno e Romário. A dupla campeã do mundo reforçará a transmissão da estreia de Galvão Bueno para cobertura do Brasileirão. O icônico narrador assumirá a apresentação dos jogos da competição, marcando sua entrada em um novo capítulo na plataforma de streaming.

A plataforma anseia usufruir das experiências de Ronaldo e Romário para promover uma transmissão mais completa, com análises aprofundadas. O desafio não é novo para dupla, visto que ambos já atuaram como comentaristas e têm grande apelo junto ao público, o que deve atrair ainda mais audiência à plataforma.

A chegada de Galvão Bueno é uma jogada ambiciosa da Amazon, que busca consolidar sua presença no mercado de transmissões esportivas. Com a digitalização crescente do consumo de mídia, a plataforma pretende oferecer uma experiência diferenciada ao público, incluindo conteúdos exclusivos e interativos.

Inovações projetadas pela Amazon

Além da equipe de peso, a Amazon também planeja trazer inovações tecnológicas que permitam aos espectadores uma imersão completa nos jogos. Isso inclui estatísticas em tempo real, análises táticas e interações ao vivo, proporcionando uma nova dinâmica para os fãs do futebol.

Iniciativa esta que visa estimular ainda mais a evolução da forma como se consome futebol no Brasil. Vislumbra-se um destaque maior no papel das plataformas de streaming na reinvenção da cobertura de eventos esportivos. Com a combinação do talento de Galvão Bueno, a experiência de Ronaldo e Romário, e a inovação, espera-se que a estreia do Campeonato Brasileiro na plataforma se torne um marco.

Estreia de Galvão Bueno

Em uma decisão estratégica para maximizar a audiência e o impacto da estreia na Amazon, ficou definido que o narrador fará sua debut apenas na segunda rodada do Brasileiro. Sendo assim, o locutor estará á frente do jogaço entre Corinthians e Vasco, no domingo, dia 6 de abril, na Neo Química Arena.

Inicialmente, a Amazon havia planejado que Galvão estrearia na partida entre Cruzeiro e Mirassol, que ocorre na rodada de abertura do torneio. Contudo, a organização decidiu que a estreia em um grande clássico não apenas valorizaria a presença do narrador, mas também proporcionaria uma experiência mais emocionante para os espectadores.

