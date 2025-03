Derrota do Brasil promove maior audiência da televisão brasileira na temporada

Desde o início do jogo, a Seleção Brasileira demonstrou fragilidades defensivas e falta de conexão entre os setores do meio-campo e do ataque. Uma desordem que custou caro ainda no primeiro minuto, com gol relâmpago da Argentina, que dava o tom do que vinha pela frente. A partida ficou marcada por erros táticos, falta de intensidade e uma desconexão que beirou a falta de compromisso por parte dos jogadores.

Enquanto a Seleção busca alinha sua inadiável reformulação para aprender com os erros, ao invés de apenas repeti-los, a Argentina saboreia a potência de seu futebol na atualidade. O triunfo, aliás, garantiu a Albiceleste na próxima edição da Copa do Mundo para defender o título. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.