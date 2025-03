Memphis Depay dispara buscas por ‘Corinthians’ na Holanda

A chegada de Memphis Depay não foi apenas uma adição de um grande jogador no Corinthians. O clube viu a possibilidade de estender sua marca ao redor do mundo. E o holandês rapidamente tornou-se um ícone não apenas para os torcedores do Timão, mas também para fãs de futebol na Europa, especialmente na sua terra natal. O resultado foi um aumento na busca sobre notícias do Alvinegro não só no Brasil, mas também na Europa.

Segundo um estudo conduzido pela Agência Conversion, especialista em SEO, as buscas no Google por “Memphis Depay” cresceram 643,65% no Brasil entre 1º de agosto de 2024 e fevereiro de 2025, saltando de 90.500 para 673.000. Já em setembro de 2024, mês em que o atacante foi anunciado, o volume de pesquisas pelo Corinthians na Holanda atingiu um pico de 1.300% em relação ao mês anterior.

Antes de sua chegada, as buscas pelo clube eram quase nulas. Mas a presença do atacante mudou drasticamente esse cenário. O Corinthians, aliás, tornou-se um tema quente entre os holandeses fãs de futebol. Memphis Depay ocupou a segunda posição entre os jogadores mais pesquisados do Corinthians, com 369 mil buscas. Ele está atrás apenas de Yuri Alberto (629 mil), mas na frente de Garro (144 mil), Hugo Souza (122 mil ) e Talles Magno (75 mil).

Memphis Depay próximo de seu primeiro título no Corinthians

Desde sua chegada ao Corinthians, no segundo semestre de 2024, Memphis Depay tem demonstrado um desempenho sólido. Só nos primeiros meses de 2025, o atacante fez dois gols e deu sete assistências em apenas 15 jogos. Agora, ele terá a chance de conquistar seu primeiro título no Timão. O holandês deve ser titular nesta quinta (27/3), na Neo Química Arena, na final do Paulistão. O Alvinegro precisa de apenas um empate para ser campeão.

