Grêmio negocia mudança no fornecedor de material esportivo

A diretoria do Grêmio mantém conversas em andamento para uma possível mudança no fornecedor de material esportivo após o fim do vínculo com a Umbro, atual parceira do clube. A empresa americana Nike surge como interessada em assumir a produção dos uniformes do Tricolor Gaúcho.

No entanto, a Nike já tem negociações avançadas com Atlético-MG e Vasco para a próxima temporada. A empresa busca expandir sua presença no mercado brasileiro e, além dessas tratativas, mantém uma parceria de longa data com o Corinthians. Enquanto isso, a Umbro deseja seguir no Grêmio e renovar o vínculo, que completará 10 anos em 2025.

A diretoria do Tricolor Gaúcho cogita aprimorar seus produtos para 2026, especialmente em relação à capacidade de distribuição e ao atendimento das demandas dos torcedores.

Por ora, o Grêmio não tem uma fornecedora favorita entre Nike e Umbro. Nesta semana, a atual parceira lançou os uniformes para a temporada 2025, trazendo mudanças chamativas. Uma delas foi a troca do patrocinador máster: após mais de 20 anos de relação com o Banrisul, o clube fechou contrato com a casa de apostas Alfa.

Em 2025, o Grêmio seguirá com a Umbro como fornecedora e terá a Alfa como patrocinador máster. O time disputará o Brasileirão, a Sul-Americana e a Copa do Brasil, que já está em andamento. No Campeonato Gaúcho, a equipe foi derrotada na final pelo Internacional.

