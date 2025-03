Luan é reintegrado ao elenco do São Paulo

O volante Luan pode ter uma nova chance com a camisa do São Paulo. A diretoria do clube decidiu reintegrar o jogador no elenco de Luis Zubeldía, e ele pode ganhar sobrevida no Tricolor. O atleta, aliás, treinou com o restante do plantel nesta quarta-feira (26/3) junto dos companheiros e deixou de trabalhar em horários alternativos.

Agora, a grande missão de Luan é adquirir um recondicionamento físico para poder estar à disposição nos jogos. O retorno do volante também teve o aval de Luis Zubeldía, que agora quer acompanhar de perto esta retomada do jogador. Caso tenha condições, o argentino não descarta colocar o atleta para brigar por uma vaga no time titular.

Luan agora passará por uma transição para se recondicionar fisicamente e, no dia a dia, terá a chance de lutar por uma vaga na equipe. A comissão técnica estipulou alguns objetivos para o jogador alcançar nas próximas semanas. Por conta disso, ele não será relacionado para os próximos jogos do São Paulo.

Luan tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2026. Ele voltou de empréstimo do Vitória ao fim da temporada passada, mas por estar fora dos planos da comissão técnica, estava treinando separado. No início do ano, o jogador foi oferecido ao Coritiba, mas não se animou com a transferência.

O caso dele é muito parecido com o de Liziero. Contudo, este tem contrato com o São Paulo até o final de junho deste ano. Assim, ele deve deixar em definitivo o Tricolor após o fim de seu vínculo.

