CBF retoma contato com Ancelotti para assumir Seleção

O sonho de Ednaldo Rodrigues pode se tornar realidade. A CBF já retomou contatos e quer Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, no comando da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. No entanto, o técnico italiano iria assumir o comando do Brasil somente após a realização do Mundial de Clubes em que o time espanhol vai disputar entre junho e julho, nos Estados Unidos. De acordo com “ge”, o treinador foi receptivo em conversas com o presidente da entidade brasileira.

O movimento da Seleção acontece após derrota vexatória para a Argentina na última quarta-feira por 4 a 1, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Dorival Júnior sofreu críticas por parte da imprensa e também do torcedor.

Além disso, pessoas ligadas à CBF e ao técnico italiano indicam que o cenário é mais favorável do que há dois anos. As negociações, afinal, serão mantidas em sigilo e negadas publicamente. Ancelotti, como já foi dito, é o favorito do presidente e passou a ser viável após novas conversas.

Antes, porém, Ednaldo terá que definir a situação de Dorival Júnior na Seleção para a Data-Fifa do início de junho. O Brasil tem compromissos com o Equador, fora de casa, e o Paraguai, como mandante. O presidente da CBF pode esticar a corda com Dorival ou novamente apostar em um interino enquanto negocia com o italiano, como aconteceu com Fernando Diniz. Porém, naquela ocasião, a vinda de Ancelotti para o Brasil não se concretizou.

Ednaldo Rodrigues também não descarta uma reformulação na CBF. O mandatário deve ter uma reunião marcada com Dorival Júnior e Rodrigo Caetano na sexta-feira (28). Nela, o presidente pode definir novos rumos dos profissionais na Seleção.