Bahia x Flamengo (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 15h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo será no Estádio Alberto Oliveira, mais conhecido como Joia da Princesa, em Feira de Santana, na Bahia. As Mulheres de Aço venceram na estreia da competição, enquanto as rubro-negras buscam a primeira vitória na disputa nacional.

As equipes, aliás, voltam a se encontrar após quase dois anos. No dia 22 de abril de 2023, o Rubro-Negro entrou em campo contra o Bahia na Gávea. Ainda sob o comando do técnico Luís Andrade, o Flamengo, aliás, venceu o adversário por 1 a 0. Com a vitória naquela ocasião, o Fla chegou a sete vitórias em sequência no campeonato.

Onde assistir

A partida entre Bahia e Flamengo, pela segunda rodada do Brasileirão Feminino, aliás, terá a transmissão do Sportv (TV fechada) e da TV Brasil.

Como chega o Bahia

As Mulheres de Aço chegam motivadas para o confronto após vitória suada sobre o Internacional, pela estreia da competição. O Tricolor, aliás, conquistou o acesso na última temporada, ao serem campeãs da Série A-2. Para este ano, o elenco passou por um processo de reformulação.

O destaque do Bahia nesta temporada ficou por conta da atacante Cássia, ex-Grêmio. Com 30 anos, ela se despediu das Gurias Gremistas com 71 jogos, 31 gols e 15 assistências.

Além dela, o Bahia também contratou: a lateral Yasmin (Juventude), as zagueiras Camila Barbosa (Olimpia-PAR) e Natalie Nalon (Botafogo), as meio-campistas Mari Pires (Cruzeiro) e Helô (Athletico-PR), e as atacantes Gica (Flamengo), Rhaizza (Beylerbeyi-TUR) e Wendy Carballo (Peñarol-URU).

Como chega o Flamengo

Do outro lado, o Flamengo também contratou reforços importantes para a temporada. No entanto, a equipe iniciou a competição com “pé esquerdo” ao perder para o São Paulo, no Luso-Brasileiro. Jogadoras como Duda, Maria Alves e Cristiane são as principais apostas para furar a defesa adversária e garantir os três pontos pelo segundo jogo da disputa. O técnico Maurício Salgado, afinal, deve manter o mesmo time da estreia.

BAHIA x FLAMENGO

2ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino

Data-Hora: 27/3/2025 (quinta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Joia da Princesa, Feira de Santana (BA)

Onde assistir: Sportv (fechada) e TV Brasil

BAHIA: Yanne; Dan, Ayla, Tchula e Mila Santos; Suelen, Ju Oliveira, Luana e Mari Pires; Vilma e Cássia. Técnico: Felipe Freitas.

FLAMENGO: Isa Cruz; Fabi Simões, Núbia, Agustina e Jucinara; Djeni, Ju Ferreira e Glaucia; Fernanda, Laysa e Cristiane. Técnico: Maurício Salgado.

Árbitra: Mariana Regina de Paiva Oliveira (RN)

Assistentes: Patricia dos Reis do Nascimento (BA) e Jamilly Costa Oliveira (BA)

