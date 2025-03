Danilo sofre nova lesão no Flamengo e está fora da estreia do Brasileirão e da Libertadores

Danilo está fora das estreias do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. O Flamengo divulgou, nesta quarta-feira (26), que o zagueiro sofreu uma lesão na coxa direita na atividade da última terça-feira (25), no Ninho do Urubu. Ele já estava em processo de recuperação da contusão também no mesmo local.

O defensor desfalca o Flamengo desde as semifinais do Campeonato Carioca contra o Vasco. Ele, afinal, sofreu uma lesão grau 1 na posterior da coxa direita. Desta maneira, ele foi cortado da convocação da Seleção Brasileira. Em tratamento no CT, Danilo já fazia a transição física quando sentiu novas dores.

Assim, Danilo se junta a Arrascaeta na lista de desfalques do Flamengo para o jogo contra o Internacional. Isso porque, o uruguaio sofreu nova lesão à serviço do Uruguai. Diante da Argentina, na última sexta-feira (21), o uruguaio estão com uma contusão no músculo adutor da coxa direita.

O Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro às 21h (horário de Brasília) deste sábado (29), contra o Internacional, no Maracanã. Posteriormente, o duelo será pela Libertadores, diante do Deportivo Táchira (VEN), na Venezuela.

