Messi comemora vitória da Argentina e manda indireta pra Raphinha: ???Falando com futebol???

Fora da partida entre Argentina e Brasil por conta de uma lesão no adutor da coxa esquerda, Lionel Messi usou as suas redes sociais para comemorar a vitória da equipe por 4 a 1 – e ainda alfinetar Raphinha.

Assim, o post do craque argentino nos stories conta com três fotos em montagem da partida e a legenda, escrita em espanhol.

“Dentro, fora, aonde for com essa seleção. Sempre falando com o futebol. Felicitações pela partida que fizeram a noite e pela vitória com o Uruguai”, escreveu.

Messi estava na lista do técnico Lionel Scaloni para os confrontos contra Uruguai e Brasil pelas Eliminatórias Desta Copa do Mundo nesta Data FIFA. No entanto, ele foi cortado dos jogos por conta da lesão.

Declaração de Raphinha

A resposta de Raphinha a uma pergunta provocativa sobre dar “porrada” em argentinos ganhou repercussão dias antes do confronto entre Argentina e Brasil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

“Porrada neles! Sem dúvida! Porrada neles! No campo e fora do campo se tiver que ser!”, disse o atacante.

Derrota do Brasil

Pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil perdeu de goleada por 4 a 1 para a Argentina, no Monumental de Núñez, na noite de terça-feira (25).

Julian Alvarez abriu o placar para os hermanos aos três minutos e Enzo Fernández ampliou minutos depois. Aos 26, Matheus Cunha descontou – marcando seu primeiro gol com a Amarelinha. Ainda na primeira etapa, Mac Allister fez o terceiro para os argentinos.

Na volta do intervalo, aos 25 minutos, Giuliano Simeone que tinha acabado de sair do banco, fez o quarto, em seu primeiro toque na bola no jogo, para completar a goleada.

Vale ressaltar, portanto, que essa é a primeira partida na história das Eliminatórias que o Brasil sofre quatro gols. Além disso, há 61 anos que a Seleção Brasileira não perdia por mais de três gols para a Argentina.

Assim, liderando a tabela com 31 pontos, a Argentina está classificada oficialmente para a Copa de 2026. Por outro lado, o Brasil fecha essa Data Fifa com 21 pontos e na quarta posição.





