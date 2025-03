Inter se manifesta em repúdio a caso de racismo contra lateral da base

O Inter manifestou-se após o lateral-esquerdo Kauã Barbosa, de seu time sub-18, ter sido vítima de racismo. O jogador recebeu ofensas de Filippo Conzato, atacante do Torino, durante partida da Copa Viareggio, que ocorreu na Toscana, região da Itália. Como forma de reagir aos insultos, o atleta do Colorado agrediu o adversário com um soco nas costas e recebeu o cartão vermelho. Assim, o técnico João Miguel entendeu que a melhor solução seria deixar o gramado.

O episódio ocorreu na reta final do primeiro tempo e, segundo relatos, o atacante do Torino chamou Kauã de “macaco”, o que ocasionou um princípio de confusão. De acordo com indicativos, Filippo é brasileiro, mas naturalizado italiano. Como o Inter decidiu por sair de campo, a arbitragem encerrou o confronto. A organização, aliás, ainda irá anunciar uma definição sobre o caso.

Ricardo Fontes Oliveira, diretor das categorias de base, posicionou-se sobre o incidente em protesto ao preconceito racial.

“A igualdade é um valor inegociável ao nosso clube e não aceitamos qualquer ato que atente contra ela”, frisou o dirigente.

Veja a nota oficial do Inter em repúdio ao caso de racismo

O Sport Club Internacional repudia veementemente o ato de racismo sofrido pelo atleta Kauã Barbosa na partida contra o Torino-ITA, válida pelas oitavas de final da Viareggio Cup Sub-18, realizada na região da Toscana, na Itália. Aos 45 minutos do primeiro tempo, um jogador adversário proferiu as palavras “mono” e “macaco” contra nosso atleta, além de fazer um gesto em referência à cor de sua pele, configurando uma inaceitável injúria racial.

Diante da situação, Kauã Barbosa acabou revidando e foi expulso. De imediato, relatou o ocorrido à comissão técnica, que informou à arbitragem. Em ato de protesto, diante da inércia do árbitro e do delegado da partida, a equipe decidiu retirar os jogadores de campo, o que resultou na paralisação do jogo e na posterior eliminação do Inter do torneio. De ordem prática, tal decisão esportiva demonstra uma relativização do ato de injúria cometido.

O Sport Club Internacional reforça seu compromisso inegociável na luta contra o racismo e qualquer forma de discriminação. O clube prestará todo o apoio necessário ao atleta Kauã Barbosa e tomará as medidas cabíveis para que o caso seja devidamente apreciado e tratado pelas autoridades italianas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.