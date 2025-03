Presidente da CBF convoca reunião para definir futuro de Dorival Júnior

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues convocou uma reunião para sexta-feira (28) para definir o futuro do técnico Dorival Júnior na Seleção Brasileira. Diretor de seleções, Rodrigo Caetano também estará presente no encontro. As informações são do jornalista André Rizek.

O encontro pode selar o rumo da Amarelinha há pouco mais de um ano da Copa do Mundo de 2026, que será disputada no Canadá, no México e nos Estados Unidos. O movimento da entidade acontece após derrota vexatória da Seleção para a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa.

Com a derrota, a Seleção Brasileira fechou a Data-Fifa de março na quarta posição na tabela das Eliminatórias, com 21 pontos. Os rivais somam 31, isolados na liderança e já classificados ao Mundial. Ao todo, Dorival comandou o Brasil por 16 jogos, com sete vitórias, sete empates e duas derrotas.

O favorito para Seleção

Ednaldo Rodrigues ainda sonha em contratar Carlo Ancelotti para o comando do Brasil. O presidente, aliás, já retomou as conversas com o treinador do Real Madrid. No entanto, o italiano só assumiria o Brasil após a realização do Mundial de Clubes.

Em 2023, Ednaldo anunciou que já tinha um acordo informal com Ancelotti para que o italiano assumisse o Brasil após encerrar seu compromisso com o Real, em junho do ano passado. Contudo, o treinador renovou seu contrato por mais duas temporadas, até junho de 2026, com o clube espanhol.

Por fim, Filipe Luís, do Flamengo, é outro alvo da CBF para assumir o comando da Seleção Brasileira. Ele tem três títulos e apenas uma derrota no clube carioca. No entanto, ele já deixou claro para o diretor José Boto que pretende permanecer no Rubro-Negro.