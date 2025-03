Ex-jogador faz críticas a Seleção Brasileira: ‘Faltou culhão’

“É uma seleção bem treinada contra uma seleção mal treinada, um time que pouco queria dentro de campo. Porque quando tem a fala do Raphinha, eu imagino: pelo menos o Brasil vai pelear, vai entrar e se tiver que perder, vai perder, mas não da maneira que foi. Então nem tampouco segurar aquilo que foi falado fora de campo, o Brasil teve o culhão de fazer. Faltou, na verdade. É uma palavra forte, mas que de fato tem que ser dita. Faltou culhão para o Brasil”, disse.

Além disso, o ex-jogador, que já defendeu a Seleção Brasileira, também definiu os jogadores como perdidos e apáticos na partida.

“Fazendo a leitura corporal do Brasil você via os caras perdidos. Óbvio que tinha o quesito tático, que passa pelo Dorival. Mas eu fiquei muito triste, chateado, com a apatia e falta de tesão do atleta brasileiro dentro de campo”, afirmou.

Felipe Melo ainda falou sobre a cobrança em toda a comissão técnica e não apenas no técnico Dorival Júnior.

“O Brasil não pode entrar jamais um jogo contra a Argentina, que é nosso maior rival, da maneira que entrou. Estou muito triste, mas acho que tem que ser cobrado também os auxiliares, o staff técnico, porque é tudo um contexto, não tem apenas um treinador. Um treinador escuta seus colaboradores”, finalizou. Derrota da Seleção Brasileira O Brasil sofreu uma goleada por 4 a 1 para a Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Dessa forma, essa é a primeira partida na história das Eliminatórias que o Brasil sofre quatro gols. Além disso, há 61 anos que a Seleção Brasileira não perdia por mais de três gols para a Argentina. No Monumental de Núñez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Mac Allister e Giuliano Simeone marcaram o placar para os hermanos. Enquanto para a Seleção Brasileira, Matheus Cunha descontou. Assim, a Argentina já está classificada para a Copa do Mundo de 2026. A seleção é líder da tabela com 31 pontos. Por outro lado, o Brasil fecha essa Data Fifa com 21 e na quarta posição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.