São Paulo x 3B (feminino): onde assistir e escalações

O São Paulo encara o 3B da Amazônia nesta quinta-feira (27/3), às 15h, no Canindé, pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. O Tricolor chega empolgado após vencer o Flamengo em sua estreia por 1 a 0, fora de casa e vai em busca do segundo triunfo. Já o time do norte do país perdeu na primeira rodada, também por 1 a o, mas para o Fluminense e agora tenta somar seus primeiros pontos na competição.

Onde assistir

A partida não terá transmissão

Como chega o São Paulo

A fase do São Paulo não poderia ser melhor. Afinal, a equipe conquistou a Supercopa do Brasil no começo do mês, ao bater o Corinthians na final. Já no Brasileirão Feminino, estreou com vitória em cima do Flamengo, fora de casa e já largou com três pontos importantes na competição. A atacante Isa foi o grande nome da partida contra o Rubro-Negro, marcando o gol do triunfo. Contudo, o técnico Thiago Viana vem chamando a atenção por construir um time competitivo em uma temporada importante para o Tricolor.

Como chega o 3B

O 3B da Amazônia é um time novo. Afinal, fundado em 2017, o time amazonense disputa a elite do futebol feminino pela primeira vez. Contudo, a equipe quase fez bonito em sua primeira partida na primeira divisão. Afinal, o clube de Manaus perdeu para o Fluminense por 1 a 0, mas levando pressão ao time carioca e quase alcançando o empate no final da partida. Agora, eles querem somar seus primeiros pontos na competição contra um adversário difícil.

SÃO PAULO X 3B

Campeonato Brasileiro Feminino – 2ª rodada

Data e horário: 27/3/2024, 15h (de Brasília)

Local: Estádio do Canindé, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Day Silva, Bia Menezes; Camilinha, Robinha, Aline Milene; Dudinha, Isabelle Guimarães e Giovanna Crivelari. Técnico: Thiago Viana

3B DA AMAZÔNIA: Katy; Natasha Rosas, Giovana, Rayane e Camila Arrieta; Gabi Batista, Monique, Ysaura e Dani Silva; Sole Jaimes e Carla Nunes. Técnico: Roberto Neves

Árbitro: Andressa Hartmann

Assistentes: Marcela de Almeida Silva e Welber Venancio da Silva

