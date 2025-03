Jorge frisa merecimento ao defender o Grêmio: ???Provar que meu lugar é aqui???

Jorge chega para ser a terceira opção como goleiro do Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O Grêmio anunciou o goleiro Jorge, nesta quarta-feira (26), no CT Luiz Carvalho. O jogador, a princípio, chega para ser terceira opção na meta do Tricolor Gaúcho e apontou que não esperava o interesse do clube em sua contratação.

Mesmo assim, Jorge frisa que a chance no Imortal é por merecimento. A propósito, a sua prioridade é demonstrar que a aposta da diretoria foi um acerto

“Fiquei surpreso. Conversamos e logo resolvemos (a negociação). Fiquei ansioso para vir logo e poder trabalhar. Estou aqui por méritos. Tenho qualidade e quero provar que meu lugar é aqui”, relatou o goleiro.

Posteriormente, o arqueiro também se mostrou compreensível com relação à disputa pela titularidade na meta. Apesar disso, acredita que possa ser útil.

“Tenho qualidade para jogar. Fiz muitos jogos nos últimos anos. Respeito os dois. Volpi e Grando já estão representando bem no cenário nacional”, ressaltou Jorge.

Chance de “ouro” no Grêmio

Por fim, o goleiro confessou ser torcedor do clube e avalia a transferência para o Tricolor gaúcho como uma oportunidade de crescimento.

“A minha perspectiva é a melhor possível. Crescer o máximo possível e ajudar o clube. Sou gremista de coração. Ajudar muito. Evoluir na minha carreira e defender esse manto”, finalizou o arqueiro.

Jorge chega ao Imortal como uma peça de reposição à saída de Adriel, que foi emprestado ao Athletic até o fim da atual temporada para a disputa da Série B. Ele chamou a atenção do Grêmio durante a disputa da última edição do Campeonato Gaúcho, quando defendeu o Pelotas. O clube da capital adquiriu o jogador em definitivo e o goleiro assinou contrato por duas temporadas.

Incialmente, o acerto é que haja uma divisão do passe do goleiro em 50% entre os clubes. Posteriormente, no vínculo haverá a possibilidade de o Tricolor ainda adquirir mais 30% dos direitos econômicos, caso concorde em pagar um valor previamente estabelecido.

