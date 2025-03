Falha em avião atrasa reapresentação de Ríos e Romero antes de Corinthians x Palmeiras

O avião com Richard Ríos, do Palmeiras, e Ángel Romero, do Corinthians, teve uma falha e atrasou a volta dos jogadores para São Paulo (SP). Os atletas, que se enfrentaram no jogo entre Colômbia e Paraguai, embarcaram de volta ao Brasil para já focar na final do Campeonato Paulista entre os times, nesta quinta-feira (27), em Itaquera.

A aeronave encontrou uma tempestade no voo de Barranquilla para Manaus, onde estava programada uma parada. Depois disso, o avião apresentou uma falha no momento de decolagem para São Paulo. A empresa responsável pelo fretamento do voo, afinal, preferiu que fosse feita a troca do veículo.

Por conta deste episódio, os atletas se atrasaram para a reapresentação de Corinthians e Palmeiras. Ambos treinam no final desta tarde antes do clássico pela final do Campeonato Paulista.

Adversários entre clubes, os dois também se enfrentam por suas seleções. Os atletas se enfrentaram em Colômbia e Paraguai. O Palmeiras, aliás, fretou um voo de Barranquilla a São Paulo e entrou em acordo com o Corinthians para trazer os jogadores juntos.

As equipes fazem clássico nesta quinta-feira (27/3), às 21h35, na Neo Química Arena, pela segunda partida da final do Campeonato Paulista. O Timão, aliás, venceu o duelo de ida por 1 a 0 e precisa de apenas um empate para se sagrar campeão estadual. Do outro lado, o Verdão precisa de uma vitória por dois gols de diferença.

