Após goleada, Argentina provoca Seleção Brasileira em vídeo: ‘Silêncio’

A Argentina não deixou barato a provocação que sofreu pelo atacante da Seleção Brasileira, Raphinha, antes da partida entre as equipes pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Assim, após a goleada por 4 a 1, a Associação do Futebol Argentino (AFA) se manifestou. Nesta quarta-feira (26), publicou nas redes sociais um vídeo sem som.

O vídeo, portanto, não tem som e conta com a hashtag #QueOFutebolFale enquanto passa lances do confronto entre Argentina e Brasil na partida de terça-feira (25).

“Não ative o som. Este é o primeiro vídeo da AFA em silêncio. #QueOFutebolFale” disse a federação argentina em vídeo provocativo.

— ???????? Selección Argentina ??? (@Argentina) March 26, 2025

Vale ressaltar ainda, que durante a partida os torcedores argentinos cantaram uma música pedindo um minuto de silêncio para a seleção brasileira, que “está morta”. Após o apito final, jogadores como Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi e Enzo Fernández se juntaram à torcida na provocação.

Aliás, durante a partida, também teve uma discussão envolvendo Raphinha após uma entrada no lance. Assim, zagueiro Otamendi pediu para o atacante brasileiro “falar menos”.

Declaração de Raphinha

A resposta de Raphinha a uma pergunta provocativa sobre dar “porrada” em argentinos ganhou repercussão dias antes do confronto entre Argentina e Brasil. A declaração aconteceu em uma entrevista à RomárioTV.

“Porrada neles! Sem dúvida! Porrada neles! No campo e fora do campo se tiver que ser!”, disse o atacante.

Messi alfinetou Raphinha

Messi, que ficou de fora da partida entre Argentina e Brasil por conta de uma lesão no adutor da coxa esquerda, usou as suas redes sociais para comemorar a vitória da equipe por 4 a 1 – e ainda alfinetar Raphinha.

“Dentro, fora, aonde for com essa seleção. Sempre falando com o futebol. Felicitações pela partida que fizeram a noite e pela vitória com o Uruguai”, escreveu.

Seleção Brasileira

Essa foi a primeira partida na história das Eliminatórias que o Brasil sofre quatro gols. Além disso, há 61 anos que a Seleção Brasileira não perdia por mais de três gols para a Argentina.





