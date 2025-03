Sem Marta, Arthur Elias convoca Seleção feminina para duelos contra Estados Unidos

Sem Marta, Brasil enfrentará as americanas - (crédito: - Foto: Staff Images / CBF)

Nesta quarta-feira (26), o técnico Arthur Elias convocou a Seleção Brasileira feminina para os amistosos contra os Estados Unidos na próxima Data Fifa, em abril. A craque Marta, que joga pelo Orlando Pride, ficou fora da lista.

Desse modo, durante a convocação, Arthur Elias explicou que está priorizando jogadoras com ritmo de jogo e dando mais oportunidades para atletas que atuam na Europa, já que Brasil e Estados Unidos estão no início da temporada.

“É um elenco com média de idade de 25 anos, com 14 jogadoras atuando fora do Brasil. Sete delas têm mais ritmo de jogo, pois já disputaram mais partidas nesta temporada, especialmente na Europa, México e Arábia Saudita”, afirmou o técnico.

Brasil e Estados Unidos, aliás, se enfrentarão nos dias 5 de abril, em Los Angeles, e 8 de abril, em San José. Os confrontos fazem parte da preparação para a Copa América, marcada para ocorrer entre 12 de julho e 2 de agosto, no Equador. Arthur Elias destacou a importância dos amistosos e o reencontro entre as seleções, que decidiram a medalha de ouro nas Olimpíadas de 2024.

“É outro momento. A final foi muito bem jogada pelas duas seleções, e o equilíbrio ficou evidente durante a partida. Fomos melhores no primeiro tempo, os EUA dominaram o segundo, e o placar poderia ter sido diferente, mas isso faz parte do futebol. O grupo mudou, temos 11 jogadoras que estiveram nas Olimpíadas e 12 que não participaram, assim como a seleção norte-americana também está renovando seu elenco”, concluiu o treinador.

Confira as convocadas da Seleção Brasileira, por Arthur

GOLEIRAS: Lorena (KC Current-EUA), Natascha (Palmeiras) e Camila (Cruzeiro).

ZAGUEIRAS: Tarciane (Lyon-FRA), Isa Haas (Cruzeiro), Kaká (São Paulo) e Lauren (Atlético de Madrid-ESP).

LATERAIS: Bruninha (Gotham-EUA), Antônia (Real Madrid-ESP), Yasmim (Real Madrid-ESP) e Fê Palermo (Palmeiras).

MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Lais Estevam (Palmeiras) e Mariza (Corinthians).

ATACANTES: Adriana (Al Qadsiah-SAU), Gio Queiroz (Atlético de Madrid-ESP), Jheniffer (Tigres-MEX), Amanda Gutierrez (Palmeiras), Kerolin (Manchester City-ING), Gabi Portilho (Gotham-EUA), Ludmila (Chicago Stars-EUA) e Luany (Atlético de Madrid-ESP).

