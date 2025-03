Zubeldía aguarda retorno de Bobadilla após Data-Fifa; veja provável escalação

Luiz Gustavo participou do treino desta quarta-feira no CT da Barra Funda - (crédito: Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

O São Paulo voltou a treinar na manhã desta quarta-feira (26) e segue a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. No sábado (29), o Tricolor encara o Sport, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis.

A comissão técnica aguarda as chegadas de Bobadilla e Ferraresi, que estiveram com as seleções de Paraguai e Venezuela, respectivamente, durante a Data Fifa, de volta nesta quinta. A expectativa é que o volante já participe do treinamento pela manhã. No entanto, o zagueiro deve participar das atividades somente na sexta, afinal sua viagem é mais longa.

Ainda com dores em um dos joelhos, Lucas Moura deve ficar fora do duelo contra os pernambucanos. O meia vem realizando tratamento individualizado no CT da Barra Funda por conta de um trauma no joelho direito, sofrido na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, na semifinal do Campeonato Paulista.

Diante dos times utilizados no jogo-treino contra o São Bernardo, o técnico Luis Zubeldía deve voltar a utilizar uma linha de quatro no São Paulo. Assim, a escalação para pegar o Sport deve ser: Rafael; Igor Vinícius (Cédric), Arboleda, Alan Franco (Sabino) e Enzo Díaz; Luiz Gustavo e Alisson; Oscar, Luciano e Ferreirinha; André Silva (Calleri).

Nesta quarta-feira, o volante Luan foi reintegrado ao elenco. Contudo, ele não participou dos treinos com bola. Dessa maneira, ele será integrado nas atividades conforme a evolução do seu condicionamento físico. No momento, não há previsão para o jogador reestrear.

