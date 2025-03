Fluminense perde em casa para o Fortaleza pelo Brasileirão sub-20

O Fluminense conheceu sua segunda derrota consecutiva no Brasileirão sub-20. Nesta quarta-feira (26), o Tricolor enfrentou o Fortaleza e saiu com um revés por 1 a 0 em pleno estádio Marcelo Vieira, em Xerém, em jogo pela terceira rodada. Daniel foi o autor do gol do Leão.

O gol saiu aos 5′ da etapa final. Bruno Branco fez jogada espetacular pela direita, dando chapéu no marcador do Fluminense e invadindo a área. Após confusão e indefinição por parte da zaga carioca, Tomas Roco cruzou para o meio da pequena área e o camisa 9, absolutamente livre, só complementou para o gol vazio.

O Fluminense chegou a ensaiar uma pressão na reta final do duelo, mas sem criar chances mais claras. Na melhor delas, Marcão chutou para fora após sobra dentro da grande área. O Fortaleza soube, então, segurar o resultado positivo, angariando sua primeira vitória na competição.

Dessa forma, a equipe cearense chega aos quatro pontos e sobe para a nona posição, deixando o Flu para trás na tabela. Afinal, o Tricolor das Laranjeiras segue com três pontos e cai para 11º, com uma vitória e duas derrotas em três rodadas.

O Fluminense volta a campo para enfrentar o clássico com o Flamengo, na outra quinta-feira (3 de abril), novamente em casa, às 17h (de Brasília). Já o Fortaleza, por sua vez, volta atuar no Ceará, onde recebe o São Paulo, também pela quarta rodada. Este jogo será na próxima quarta (2), às 15h.

