Atacante se lesiona novamente e desfalca o Atlético nas primeiras rodadas do Brasileirão

O atacante Brahian Palacios sofreu nova lesão e ficará fora do Atlético nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. A contusão aconteceu durante os treinamentos na Cidade do Galo.

O clube confirmou, nesta quarta-feira (26), que o jogador sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O Atlético não divulgou o tempo estimado de recuperação.

Curiosamente, Palacios havia retornado aos treinamentos há uma semana, após se recuperar de uma lesão na mesma coxa esquerda.

O atleta quase deixou o Galo rumo ao Vasco, mas o clube mineiro desistiu da negociação depois da venda do atacante Alisson para o futebol ucraniano.

Vale lembrar que Hulk também está fora. No entanto, a situação do camisa 7 já está programada. Atualmente, o atleta está na transição e muito próximo de voltar aos jogos.

