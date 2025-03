Botafogo perde para o Juventude pelo Brasileirão Sub-20

O Botafogo perdeu mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta quarta-feira (26), o Alvinegro sofreu revés para o Juventude por 2 a 1, com gols de Bernardo e Gui Teixeira, pela terceira rodada da disputa. Matheusinho descontou nos acréscimos. Os guris alviverdes conquistaram a primeira vitória na competição. A partida foi disputada na tarde desta quarta-feira (26), no Estádio Homero Sodatelli, em Flores da Cunha.

Com o resultado, Alvinegro acumula a segunda derrota no Brasileirão da categoria e está na 12ª posição, com apenas três pontos. O time Jaconero pegou o elevador e fica na 14ª colocação, com o mesmo número de pontos. A equipe de Caxias do Sul, afinal, perdeu nas primeiras rodadas.

O Papo abriu o placar somente aos 39 minutos do primeiro tempo. João Trevisol cobrou direto pra área, e o zagueiro Bernardo cabeceou para colocar o Verdão os donos da casa na frente. O segundo gol aconteceu na etapa final. Em um contra-ataque, aos 11 minutos, uma dividida entre Justino e Trevisol dentro da área ocasionou em um pênalti do capitão botafoguense no atacante do time jaconero. Gui Teixeira cobrou e ampliou a vantagem.

Depois do segundo gol, a partida deu uma esfriada. No entanto, o Botafogo foi descontar aos 46 minutos, com gol de Matheusinho. Porém, o Alvinegro não conseguiu buscar o empate.

Por fim, no próximo domingo (30), o Juventude recebe o Palmeiras, às 15h, no Estádio Homero Sodatelli, em jogo atrasado, válido pela primeira rodada. Do outro lado, o Botafogo enfrenta o Corinthians, às 18h, na terça-feira (1), no Nilton Santos. Antes, o Glorioso recebe o Americano, também no Niltão, sábado (29/3), às 15h, pela Copa Rio Sub-20.