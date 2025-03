Com Neymar, Memphis, Lucas, Vitor Roque e outras estrelas, Brasileirão 2025 busca recorde de público e bilheteria

O Campeonato Brasileiro levou mais de 10 milhões de torcedores aos estádios em 2024. Assim, conquistou uma renda de R$ 497 milhões, maior valor já registrado na história da competição. Com cada vez mais estrelas nos times, como Neymar Jr., Memphis Depay, Oscar, Lucas Moura, Vitor Roque, entre outros, e um alto nível técnico dentro das quatro linhas. Dessa forma, a expectativa é que esses números voltem a ser superados na edição deste ano.

O Flamengo, com 1 milhão, o Corinthians, com 830 mil, e o São Paulo, com 759 mil, foram os clubes que mais receberam torcedores na última edição do Brasileirão. Assim, o Flamengo também foi o que mais lucrou com bilheteria no torneio. Foram R$ 59 milhões, seguido pelo Palmeiras, com R$ 46 milhões, e o São Paulo, com R$ 45 milhões.

“O Brasileirão vem crescendo consistentemente nos últimos anos e os números indicam que isso deve continuar nesta temporada. Há uma demanda maior dos torcedores pela experiência dos estádios. Assim, os clubes que estão sabendo se adaptar a esta nova realidade saem na frente”, analisa Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da Wolff Sports.

Estaduais já mostraram o clima

Aliás, já nos estaduais deste ano, Corinthians e Flamengo foram os líderes de público, levando, respectivamente, 355 mil pessoas (com ainda um jogo a ser disputado) e 258 mil para seus estádios. Assim, em arrecadação, o Palmeiras está na liderança, com R$ 23 milhões, seguido por Corinthians, com R$ 19 milhões, e Flamengo, com R$ 13 milhões.

“O Juventude assumiu o compromisso de fazer investimentos em nossa estrutura e organização, como a recompra e reforma do nosso CT. Esses detalhes fazem a diferença no dia a dia de um clube. Agora, devemos ter uma facilidade maior em todo nosso trabalho, o que irá refletir em investimentos e resultados no futuro”, comenta Fábio Pizzamiglio, presidente do Juventude.

Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa especializada na gestão de camarotes, comenta sobre as atrações para os torcedores. “Oferecemos cardápios especiais, música ao vivo, presença de ídolos dos times e um atendimento personalizado. Esses detalhes fazem toda a diferença para o torcedor, que escolhe voltar independente do resultado em campo”.

