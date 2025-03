Corinthians é irregular e apenas empata com o Cuiabá no Brasileirão sub-20

Corinthians oscila nos dois tempo e fica somente no empate com o Cuiabá no Campeonato Brasileiro sub-20 - (crédito: Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

O Corinthians apenas empatou em 0 a 0 com o Cuiabá, nesta quarta-feira (26), no Estádio Alfredo Schürig, também conhecido como Fazendinha. O Timão tentou aproveitar o fator casa no embate pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Entretanto, a equipe paulista ficou marcada por dois tempos distintos, pouca criatividade e falta de eficiência ao tentar concluir as jogadas perigosas.

Com o resultado, o Coringão alcança os cinco pontos e virtualmente fica na terceira colocação. Isso porque alguns confrontos ainda vão ocorrer na rodada do torneio sub-20. O Dourado soma um ponto a menos e se encontra na quarta posição.

Corinthians dominante, mas ineficiente nas finalizações

Equipes iniciaram a partida em ritmo lento, mas depois tanto Corinthians e Cuiabá chegaram com perigo aos gols adversários. Os donos da casa, aliás, centralizaram seus ataques pelo lado direito e passaram a dominar as ações do jogo. O Timão somou triangulações promissoras, mas faltou eficiência nas finalizações

Os times também se notabilizaram por diversos erros de passe. O Corinthians teve a maior posse de bola, mas não conseguiu superar a postura defensiva do Dourado. Inclusive, o Cuiabá não demonstrou tanto ímpeto ofensivo e nas oportunidades em que tentou surpreender seu adversário, teve chutes bloqueados. O atacante Leo Agostinho, aliás, destacou-se pelo lado dos donos da casa.

Timão demonstrou irregularidade na segunda etapa

Posteriormente, o Dourado retornou do intervalo e prevaleceu sobre o Corinthians. Em situação adversa, o técnico Orlando Ribeiro precisou fazer mudanças. Com isso, Caipira, Luiz Fernando e Pires entraram e ajudaram a equipe paulista a melhorar de rendimento. Entretanto, novamente não teve êxito em tirar o zero do placar.

O Corinthians retorna a campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima terça-feira (01/04). Na ocasião enfrentará o Botafogo, às 18h, no Nilton Santos, pela quarta rodada do torneio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.