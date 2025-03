Veja o provável time titular do Vasco contra o Santos

Com direito a estreia como titular, Vasco já tem um esboço em sua escalação para estrear no Brasileirão-2025. O zagueiro Mauricio Lemos treinou entre os titulares e deve, enfim, iniciar uma partida pelo seu novo clube. Será no duelo de domingo (30), contra o Santos, em São Januário. Lemos só entrou uma vez desde que chegou, em clássico com o Flamengo, pela décima rodada da Taça Guanabara – atuou por somente dez minutos.

Além dele, outro reforço deve começar jogando pela primeira vez. Trata-se de Benjamin Garré, contratado junto ao Krylya Sovetov-RUS. O argentino entrou em três partidas desde sua chegada, somando apenas 46 minutos. Segundo informações do repórter Joel Silva, do “Colina em Foco”, porém, o jogador foi titular no treino e deve sair jogando, ganhando a vaga de Rayan.

LEIA MAIS: Enfim apresentado, Loide Augusto fala sobre escolha pelo Vasco: ‘Não hesitei’

Coutinho, totalmente recuperado de edema na coxa direita, também treinou entre os titulares. Assim, o provável time que entrará em campo contra o Santos é o seguinte: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Mauricio Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho, Garré, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

Com isso, Lucas Freitas e Rayan, que vinham atuando como titulares, ficam como opção no banco de reservas. Tchê Tchê, porém, deve seguir fora da equipe. Com problema no ligamento do joelho direito, ele não vai a campo desde 23 de fevereiro, quando o Vasco venceu o Botafogo por 1 a 0 na 11ª e última rodada da Taça Guanabara.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.