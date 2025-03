Diego comete gafe em chegada ao Inter: ???Feliz de estar aqui no Grêm.., no Inter???

O Inter apresentou o meio-campista Diego Rosa no CT Parque Gigante, nesta quarta-feira (26). O atleta, de 22 anos, chega por empréstimo junto ao Bahia até o fim da temporada. A transferência se notabilizou pelo passado do jogador no arquirrival, onde foi revelado.

Inclusive, a relação com o Grêmio teve destaque durante as suas primeiras palavras como jogador do Colorado. Isso porque o volante cometeu uma gafe e citou o ex-clube.

“Estou muito feliz de estar aqui no Grêm.., no Inter”, apontou Diego.

Posteriormente, o meio-campista agradeceu pela chance de atuar no Internacional.

“É uma oportunidade que o Inter está me dando muito boa, estava muito bem na Bélgica. Estou muito grato ao Inter, venho aqui para somar e espero ajudar o Inter a conquistar grandes coisas”, frisou o volante.

Polivalência pode ser arma para crescimento no Inter

Diego fez uma avaliação das possibilidades e entende que sua versatilidade pode ser um trunfo em sua passagem pelo Colorado. Tal aspecto é uma virtude que o técnico Roger Machado valoriza. Prova disso é que Bruno Gomes e Victor Gabriel se tornaram titulares neste cenário.

“Lá na Bélgica eu tive várias funções. Estava jogando bastante de meia, mas minha função verdadeira é segundo volante. Também posso ser lateral-direito”, detalhou o meio-campista.

A expectativa sobre ele tornou-se alta depois de ser campeão mundial sub-17 com a Seleção Brasileira, em 2019. Com isso, o interesse de clubes europeus e holdings mundialmente conhecidas no futebol viraram realidade. Assim, o grupo City lhe contratou no segundo semestre de 2020 antes mesmo de estrear profissionalmente pelo Grêmio.

Depois de desempenho tímido, volante aposta em amadurecimento

Em seus empréstimos não conseguiu se consolidar até mesmo quando retornou ao Brasil. Deste modo ao ser questionado sobre um novo fracasso, Diego aposta que a situação será diferente. Afinal, de acordo com ele, a paternidade lhe deixou mais maduro.

“Passei um momento difícil por ser minha cidade natal (Salvador). Agora venho com outra cabeça. Tenho uma filha de três meses, então a responsabilidade é maior. Ela mudou minha cabeça totalmente”, finalizou o volante.

Após o grupo City adquiri-lo, o meio-campista defendeu o Lommel, da Bélgica, em duas ocasiões, além do Vizela, de Portugal, na Europa. Por sinal, Rosa também retornou ao seu país natal em uma chance de defender o Bahia também por empréstimo.

A sua chegada ao Inter é para ser uma peça de reposição depois da venda de Rômulo ao futebol mexicano. Diego passa a ser opção para Roger Machado no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Contudo, ele será desfalque no primeiro compromisso do torneio continental. Isso porque o duelo será com o Tricolor de Aço, que ainda é o dono dos seus direitos econômicos.

