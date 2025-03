Palmeiras anuncia patrocinador e atinge recorde histórico em valores

O Palmeiras anunciou na tarde desta quarta-feira (26) o Grupo Fictor (empresa do ramo do agronegócio) como novo patrocinador do clube. O acordo vai render R$ 25 milhões fixos por temporada, podendo chegar a R$ 30 milhões com bônus. O contrato é de três anos, com opção de renovação por mais um. A marca vai ocupar o espaço máster e costas do time de base, além das costas do masculino e feminino.

“Estamos batendo hoje R$ 270 milhões em patrocínios. O número é satisfatório e que mostra o profissionalismo e de gestão do Palmeiras. Nos diferenciamos do mercado com essa gestão profissional”, disse Everaldo Coelho, terceiro vice-presidente do Palmeiras.

Com o movimento, o Palmeiras atinge um recorde histórico do clube. O uniforme alviverde agora gera R$ 144 milhões fixos em patrocínios.

A Fictor, assim, é a quarta empresa que fechou com o Alviverde em 2025, após o fim da parceria de exclusividade entre o clube com a Crefisa e Faculdade das Américas, empresas da presidente Leila Pereira. A Sportingbet, Sil Fios e Cabos Elétricos e Uniasselvi já estavam estampadas os uniformes do Palmeiras.

O novo patrocínio, afinal, estreou nesta quarta-feira (26), às 16h, na partida entre Palmeiras e Internacional, na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Aliás, a equipe principal masculina estampará a marca pela primeira vez na grande final do Paulista contra o Corinthians, que acontecerá na quinta (27), às 21h35, na Neo Química Arena.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.