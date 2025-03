Com Andressinha, Palmeiras vence 1ª no Brasileirão feminino

Amanda Gutierrez (9, de branco) tenta a finalização para o Palmeiras no duelo diante do América-MG - (crédito: Foto: Mourão Panda / América)

Após o tropeço na estreia do Brasileirão feminino, empate com o Bragantino, o Palmeiras voltou a campo nesta quarta-feira pela segunda rodada. Mais uma vez fora de casa, no Independência, contra o América-MG. O jogo foi sob chuva leve e de boa qualidade. Principalmente do Palmeiras, base da Seleção convocada nesta quarta pelo técnico Arthur Elias para os amistosos contra as norte-americanas. Isadora e Amanda Gutierrez, no segundo tempo, definiram a vitória das paulistas por 2 a 1. As mineiras diminuíram com Pimenta.

O gol de Isadora, além de confirmar a lei do ex (jogou pelo América em 2020), foi o primeiro da recém-contratada com a camisa palestrina. O Palmeiras (atual campeão paulista), assim, vai a 4 pontos no Brasileirão, com o Coelho mineiro parando em 1 ponto.

Andressinha em campo

O jogo também marcou a volta de Andressinha. Enfim, depois de relacionada para o banco emalguns jogos, mas sem jogar, retornou aos gramados após grave lesão no joelho direito. Teve de fazer cirurgia e parou por por 18 meses. A veterana – com 68 convocações para a Seleção Brasileira, 10 gols e participação de destaque em Copa do Mundo e Jogos Olímpicos – entrou no intervalo. Jogou bem. Além disso, foi dela a assistência para o gol de Isadora.

Como foi a vitória do Palmeiras

O Palmeiras dominou totalmente no primeiro tempo, buscando a finalização sempre que possível, mas com pouca pontaria de Lais Estevam e Amanda Gutierrez, duas das 4 palestrinas convocadas para a Seleção. E quando a bola foi na direção certa, uma foi na trave, de Bruna, e nas demais a goleira Tainá fez boas defesas. A goleira tornou-se a melhor em campo nesta etapa, que terminou em 0 a 0.

Veio o segundo tempo e, aos oito minutos, o Palmeiras conseguiu o seu gol. Andressinha cobrou escanteio da direita e Isadora cabeceou para abrir o placar. Aos 22, as palestrinas encaixaram um contra-ataque pela direita com Lais Estevam, que cruzou para a conclusão de primeira de Amanda Gutierrez, livre na área: 2 a 0.

A goleira Tainá, que vinha sentindo lesão no início da etapa final e acabou sofrendo dois gols (mas sem culpa neles), acabou substituída por Taluane. A reserva fez duas grandes defesas em conclusões de Amanda Gutierrez. Além disso, deu sorte num chute de Tainá Maranhão na trave. Lais Estevam teve um gol anulado para o Palmeiras. Contudo, no fim, aos 40, o América diminuiu com Pimenta.

Jogos da 2ªrodada do Brasileiro feminino

Quarta-feira (26/3)

América 0x2 Palmeiras

Bragantino x Internacional

19h – Grêmio x Ferroviária

21h30 – Fluminense x Cruzeiro

Quinta-feira (27/3)

14h55 – Sport x Real Brasília

15h – São Paulo x 3B da Amazônia

15h – Bahia x Flamengo

16h – Corinhians x Juventude

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.