Palmeiras vence o Inter e segue 100% no Campeonato Brasileiro sub-20

O Palmeiras segue 100% no Campeonato Brasileiro sub-20. Afinal, nesta quarta-feira (26), o Verdão bateu o Internacional por 2 a 1, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Já o Colorado perdeu a sua primeira partida na competição.

Com o resultado, as duas equipes estão empatadas com seis pontos, com vantagem do Inter no número de gols marcados (6 a 4), o que coloca os gaúchos em terceiro e os paulistas, em quarto. Contudo, o Alviverde tem um jogo a menos.

No domingo (30), o Palmeiras encara o Juventude, em confronto atrasado e válido pela primeira rodada da competição. Já o Colorado faz o duelo contra o Juventude na sexta (4), no mesmo horário, em partida da quarta rodada.

Em casa, o Palmeiras inaugurou o marcador aos 35 minutos. Riquelme recebeu na esquerda do ataque, invadiu a área e cruzou para o meio. No entanto, a zaga do Inter cortou mal e acabou fazendo contra.

O Colorado não deixou o Alviverde comemorar e, quatro minutos depois, empatou a partida. Allex ganhou dividida com a defesa palestrina no meio de campo e avançou. Na cara do goleiro, apenas rolou para Kauan Alves empurrar para o fundo da rede.

O Verdão voltou melhor do intervalo e marcou o segundo aos nove minutos. Erick Belé recebeu pela direita, chegou à linha de fundo e cruzou para Riquelme, dentro da pequena área, decretar números finais ao jogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.