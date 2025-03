Romero enaltece chegada ao Inter: ???Sabia que era o que eu precisava???

Romero tem ciência do impacto e expectativa do Inter e sua torcida com a sua contratação - (crédito: Foto: Divulgação / SC Internacional)

O Inter apresentou o meio-campista Óscar Romero, no CT Parque Gigante, nesta quarta-feira (26). O jogador paraguaio esclareceu os motivos que fizeram prolongar as negociações com o clube. Tal situação, por exemplo, impediu que ele pudesse atuar no Campeonato Gaúcho. Em seguida, o experiente atleta frisou que o Colorado era um desafio que necessitava e tem conhecimento da alta expectativa com a sua contratação.

“O ano passado terminou muito tarde, com o Mundial (pelo Botafogo). Tirei um tempo para ficar com minha família, tenho uma filha de oito meses. Precisava descansar, foi um ano muito intenso, de muitos jogos. Desde que fui procurado pelo Inter, sabia que seria um desafio muito importante para a carreira, que eu precisava. Preciso estar à altura do que é o clube”, detalhou Romero.

Romero descarta concorrência com Alan Patrick no Inter

Inicialmente, o novo camisa 11 chega ao Internacional como uma alternativa para Alan Patrick. No entanto, ele detalhou que não necessariamente se limita a atuar centralizado, mesmo sendo a sua preferência. Óscar apontou que está disponível para jogar em qualquer posição no setor ofensivo.

Inclusive, relembrou que desempenhou uma função mais aberto no Botafogo. Deste modo, tal cenário permitiria dividir a responsabilidade com o camisa 10 e principal jogador da equipe.

“Alan é um grande jogador, muito, muito importante para o Inter. Não venho para disputar um lugar com ele. Venho para somar, aproveitar quando tiver chance. Vamos nos ajudar entre todos para buscar os objetivos”, explicou o meio-campista.





Passagem pelo Botafogo e semelhanças com o Colorado

Na sequência, o paraguaio, de 32 anos, pontuou algumas semelhanças entre o elenco do Inter e o do Botafogo. A passagem do jogador pelo Alvinegro foi lembrada em diversas ocasiões, especialmente pelo caráter vitorioso.

“Todos os grupos são diferentes, jogadores diferentes. O que me surpreendeu é a fome de glória que tem o grupo, isso se sente no ambiente. Ganhamos o Gauchão, mas já estamos pensando no Brasileirão. O grupo tem jogadores vencedores. Me dá prazer treinar com jogadores assim, que se entregam 100%. Esperamos começar da melhor maneira já no sábado”, esclareceu Romero.

O meio-campista ainda não atuou na temporada, porém estará à disposição do técnico Roger Machado para a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, o Internacional enfrentará o Flamengo, às 21h (de Brasília), no Maracanã.

