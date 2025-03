Juninho não se omite sobre possível estreia pelo Inter em duelo com o Flamengo

Juninho comenta sobre possível estreia do Inter em confronto com o Flamengo - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Inter apresentou o zagueiro Juninho, no CT Parque Gigante, nesta quarta-feira (26). Logo no início da conversa com os jornalistas, o defensor abordou a possibilidade de estrear pelo Colorado na estreia no Brasileirão. Com o desfalque de Victor Gabriel, ele é o favorito a assumir a vaga por ser canhoto.

Nesta situação, o técnico Roger Machado não precisaria, por exemplo, deslocar Vitão. Caso decidisse por utilizar Rogel, o comandante precisaria também alterar o posicionamento do camisa 4. Assim, Juninho demonstrou que não há qualquer tipo de preocupação em fazer seu primeiro jogo com o Colorado logo diante do Flamengo.

“Jogador não escolhe o jogo que quer jogar. Trabalhamos todo o dia para estar apto. Vamos dar sequência ao trabalho grandioso que está sendo feito”, ressaltou o zagueiro.





Indicação de Roger e bom relacionamento com dirigente facilitaram chegada ao Inter

A sua contratação teve aval exatamente do treinador, já que a dupla trabalhou junta no Bahia. O diretor executivo André Mazzuco também teve uma influência primordial na negociação. Isso porque Juninho e o dirigente já tinham um bom relacionamento desde os tempos de Coritiba, onde o jogador foi revelado.

Posteriormente, o atleta contou alguns detalhes das tratativas e o processo de convencimento com o Midtjylland, da Dinamarca, para conseguir a sua liberação.

“As conversas começaram em janeiro, quando eu e meu empresário conversamos com o Mazucco. Tive que fazer várias reuniões com o clube dinamarquês para tentar uma liberação amigável. E felizmente conseguimos 100% dessa negociação”, acrescentou Juninho.

Com um desfecho positivo, o Inter adquiriu o zagueiro em definitivo com um acordo que será válido até dezembro de 2027. Além disso, a proposta de 1,5 milhão de euros (cerca de R4 9 milhões na cotação atual) foi considerada atrativa pelos dinamarqueses.

A provável estreia do defensor com a camisa do Inter será no embate com o Flamengo, que ocorrerá no próximo sábado (29), às 21h (de Brasília), no Maracanã. A propósito, o duelo será pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.