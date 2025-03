Corinthians: Garro deixa treino com dores no joelho e vira dúvida contra o Palmeiras

O Corinthians pode ter um grande problema para a final do Campeonato Paulista diante do Palmeiras. Afinal, no treino desta quarta-feira (26), o meia Rodrigo Garro voltou a se queixar de dores no joelho direito e deixou o campo no início do trabalho tático.

O meia argentino aqueceu junto com os demais jogadores do elenco. No entanto, pediu para sair logo nos primeiros minutos do coletivo. Dessa maneira, Garro ficou fora de todo o restante da atividade, que contou ainda com ensaio de cobranças de bola parada.

No lugar do apoiador, o técnico Ramón Díaz escalou Talles Magno, uma vez que Ángel Romero chegou atrasado da seleção do Paraguai após jogos da Data Fifa. Agora, Garro fará tratamento intensivo até a hora da partida para estar em campo diante do Palmeiras.

O problema médico tirou o meia da primeira decisão do Estadual e vem o acompanhando desde o ano passado. Nos últimos dias, ele vinha trabalhando em dois períodos para tentar se livrar das dores no joelho. Por conta disso, disputou nove dos 18 jogos do Corinthians na temporada, com um gol marcado.

Corinthians e Palmeiras decidem o Campeonato Paulista nesta quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. Como venceu a primeira partida por 1 a 0, o Timão tem vantagem do empate em casa.

