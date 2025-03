Dudu, do Cruzeiro, diz que grama sintética contribuiu para lesão durante passagem pelo Palmeiras

O atacante Dudu, do Cruzeiro, foi um dos atletas que participaram do manifesto contra jogos em grama sintética. O jogador revelou que o tipo de gramado ajudou a causar a grave lesão no joelho direito, que o afastou dos campos por quase um ano, enquanto jogava no Palmeiras, em 2023.

“Quando estava no Palmeiras, gostava de jogar na grama sintética. Machuquei o joelho e fiquei um ano sem jogar futebol. Depois da lesão, achei que a grama sintética contribuiu um pouco para isso acontecer. Os times que usam grama sintética dizem que não atrapalha, mas joguei muito tempo nesse tipo de gramado,” explicou.

Em seguida, Dudu foi questionado sobre a qualidade dos gramados naturais no Brasil. O atacante reafirmou sua opinião contra o gramado sintético.

“Eu sei o que é jogar na grama sintética e na natural. Não estou falando isso para ir contra o Palmeiras ou contra ninguém. Falei o que sinto, o que vem do meu coração. As pessoas dizem que as lesões acontecem mais na grama natural. Claro que sim, porque existe mais grama natural do que sintética. Joguei bastante em gramado sintético. Ele é bom para o time da casa, o jogo fica mais rápido, mas tem outros aspectos. Acho que 85% da minha lesão não teria ocorrido se fosse em grama natural,” afirmou.

Ainda em busca de recuperação

Até o momento, Dudu não completou uma partida de 90 minutos. Ele comentou o desgaste físico que ainda sente durante os jogos, especialmente no segundo tempo.

“Só quem machuca o joelho sabe como é voltar a ser competitivo e atingir o nível físico ideal. Durante os jogos, em alguns momentos, a gente sente o cansaço. Ficar um ano sem jogar faz isso com qualquer jogador. Jogador de futebol ama jogar, ama a bola, mas é muito difícil”, concluiu.

