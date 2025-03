Helena e mãe curtem final de semana em mansão perto da casa de Neymar

Amanda Kimberry e Helena estiveram próximas de Neymar no último final de semana. A terceira filha do craque e a mãe estiveram na região de Angra dos Reis e Mangaratiba, e ficaram hospedadas em uma mansão, com diária que chega até a R$ 5,3 mil. O imóvel fica distante 34 quilômetros da moradia de luxo de Neymar, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

O trajeto de carro leva em média 30 minutos e até menos se a opção for por realizá-lo com uma lancha. Recentemente, o craque utilizou esta residência como refúgio durante a recuperação de sua última lesão. Amanda teve a companhia da filha na celebração de um aniversário.

A modelo postou registros em que curtia a piscina da mansão, que fica à beira-mar e com direito à cascata artificial. O local de luxo se notabiliza pela vista exuberante e 11 quartos à disposição para os hóspedes. O imóvel, aliás, está situado perto da praia de Monsuaba. Além disso, entre uma das atrações no final de semana, Amanda exibiu um passeio de lancha com a presença de outras influenciadoras.

Neymar aguarda quarta filha e celebração de um ano de Helena em julho

No mesmo período em que a ex-affair e a filha estavam na Costa Verde do Rio de Janeiro, Neymar, a sua noiva Bruna Biancardi e sua trupe retornavam a Santos. Inclusive, na última segunda-feira (24), o craque vibrava com a possibilidade de retornar aos treinos ainda em recuperação da contusão muscular na coxa esquerda.

Helena, a terceira filha do astro, completará um ano em julho. A expectativa é a de que Bruna dê à luz a Mel, segunda filha do camisa 10 do Peixe com a atual noiva, no mesmo mês. A filha caçula de Neymar já teve contato com o mais velho, Davi Lucca. Entretanto, não há a confirmação se Helena conheceu Mavie.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.