Flamengo divulga lista de inscritos para a Libertadores 2025

O Flamengo divulgou na noite desta quarta-feira (26) a lista de jogadores inscritos para a Libertadores 2025. Inicialmente, são 50 nomes, com possibilidade de alterações ao longo do torneio.

A equipe estreia na próxima quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), contra o Deportivo Táchira, na Venezuela. O time rubro-negro está no Grupo C, que também conta com Central Córdoba, da Argentina, e LDU, do Equador.

Todos os principais jogadores do elenco foram inscritos, incluindo Pedro, Viña, Danilo, Bruno Henrique e De Arrascaeta, que se recuperam de lesão. Embora devam ficar fora da estreia, a expectativa é que estejam à disposição na fase mata-mata.

Além do elenco principal, jovens das categorias de base completam a lista. Além de receberem oportunidades, eles garantem opções para eventuais trocas, caso o clube faça novas contratações durante a competição.

Veja a lista de inscritos do Flamengo na Libertadores:

