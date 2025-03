Renato Gaúcho reafirma sonho em comandar a Seleção

Para Renato, cargo de Treinador na Seleção é o mais alto no futebol brasileiro - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Com o momento ruim da Seleção e Dorival balançando no cargo, alguns nomes já são cogitados para assumir o Brasil. Um deles é de Renato Gaúcho, que era um dos cotados para substituir Tite, após a Copa de 2022, e que segue com o sonho de comandar a amarelinha.

Sem clube desde a saída do Grêmio, no final do ano passado, Renato Gaúcho reafirmou seu desejo de chegar à Seleção. O treinador recordou seus tempos de jogador, quando recebeu sua primeira oportunidade e defendeu o Brasil por uma década.

“Sim, continua. O treinador, independente de quem quer que seja, tem que ter o sonho de treinar a seleção brasileira desde que ele se garanta. Quando eu era jogador e cheguei no Grêmio, tinha o sonho de chegar na seleção. No ano seguinte, cheguei e lá fiquei por 10 anos. Então é preciso sonhar grande”, ressaltou, em entrevista à ESPN.

Para Renato, o cargo de treinador da Seleção é o mais alto possível no futebol brasileiro. O ex-jogador destacou que realiza seus trabalhos com a meta de um dia ser lembrado pela CBF.

“Como treinador, tem que pensar em chegar à Seleção, que é o máximo do futebol brasileiro. Se eu vou chegar um dia, não sei, mas por que eu vou falar que não tenho esse sonho? Quando faço os trabalhos nos clubes, é para ganhar títulos e ser lembrado para a Seleção Brasileira”, pontuou.

Renato acredita que já faz a sua parte para merecer o cargo. O treinador valorizou o currículo e enfatizou que a conquista de títulos e bons trabalhos pelo clube é o passaporte para um técnico chegar à Seleção.

“Todo dia a gente aprende alguma coisa, mas esses anos me ensinaram. O melhor resultado é meu currículo como treinador. Procuro ganhar títulos e fazer bons trabalhos, o que é obrigação de qualquer treinador. Como se chega na seleção? Fazendo grandes trabalhos e ganhando títulos. Por isso que eu falo: a minha parte eu faço. Se eu tiver oportunidade, ótimo. Se não chegar, vou continuar tendo esse sonho”, destacou.

Declaração de Raphinha

Um dos ingredientes para a goleada sofrida para a Argentina, foram as declarações de Raphinha em uma entrevista com o Romário. Para Renato, o jogador do Barcelona falou uma coisa pesada ao levar o assunto para a “porrada” e apontou os prejuízos que isso causa na partida.

“De repente ele colocou algumas palavras que pode ter se arrependido depois. Uma coisa é o que o Romário fazia, o Túlio, o Edmundo, eu. A gente promovia os grandes clássicos, mas não em termos de violência. É uma coisa pesada o que ele falou, que tem que ser na ‘porrada’. Não é por aí, principalmente se tratando de um clássico. Você deixa o árbitro com uma desconfiança grande, motiva o adversário. Tem que saber usar as palavras”, concluiu.

