Santos negocia empréstimo de zagueiro a clube da Série B

Alex Nascimento foi emprestado para a Portuguesa no começo do ano

Fora dos planos de Pedro Caixinha para o resto da temporada, o Santos deve emprestar o zagueiro Alex Nascimento ao Athletic. O clube tem interesse em contar com o jogador ao longo da Série B do Brasileiro. A expectativa é que o defensor tenha um contrato de empréstimo que dure até o final do ano.

Caso seja emprestado, o Athletic seria o segundo clube que Alex defenderia na temporada. No começo do ano, o Santos emprestou o zagueiro à Portuguesa, para a disputa do Campeonato Paulista. Pela Lusa, começou como titular, mas perdeu espaço e atuou apenas em seis partidas.

Recentemente, o Peixe emprestou outro jogador do clube mineiro. O volante Sandry chegou ao Athletic no começo do mês e atuou apenas na partida contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, com a camisa alvinegra.

Alex Nascimento chegou ao Santos em 2019, vindo da base do Fluminense. Pelo Peixe, teve muitas partidas nas categorias de base e estreou no time principal em 2020. Entretanto, teve poucas oportunidades. Em quatro anos, com um empréstimo ao Famalicão-POR no meio, o zagueiro disputou apenas 34 partidas.

