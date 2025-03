Seleção Brasileira inicia preparação para o Sul-Americano Sub-17

Jogadores da Seleção Brasileira sub- 17 durante treinamento em Cartagena, na Colômbia - (crédito: Foto: Nelson Terme/CBF)

A Seleção Brasileira sub- 17 realizou nesta quarta-feira (26) seu primeiro treino na Colômbia, onde disputa o Sul-Americano da categoria. Sob o comando do técnico Dudu Patetuci, a equipe deu início à preparação antes da estreia contra o Uruguai, que acontece na sexta-feira (28), às 21h (de Brasília), no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena.

O Brasil está no Grupo B, ao lado de Venezuela, Uruguai, Bolívia e Equador. Já o Grupo A conta com Colômbia, Argentina, Chile, Peru e Paraguai.

Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para as semifinais, marcadas para o dia 9 de abril. A final será disputada no dia 12, também em Cartagena.

Após uma série de amistosos e um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, a Seleção faz os últimos ajustes antes da estreia no Sul-Americano. O último treino antes de encarar o Uruguai será nesta quinta-feira (27).

