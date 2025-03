Corinthians renova contrato com goleiro Kauê até 2029

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira (26) a renovação de contrato com o goleiro Kauê. O jogador foi um dos destaques do clube no vice-campeonato da Copinha, no começo do ano, e estendeu seu vínculo até o final de 2029.

O Timão estabeleceu uma multa rescisória de R$ 80 milhões para o mercado local e 50 milhões de euros para clubes estrangeiros. Formado nas categorias de base do clube, Kauê descreveu a sensação de assinar o novo contrato e comentou sobre uma possível estreia.

“A sensação é maravilhosa de estar aqui estendendo meu contrato com o clube. Darei o meu melhor. Podem esperar tudo de mim. Vou me esforçar, trabalhar e estar o mais preparado possível para quando tiver minha estreia eu estar bem”, avaliou o goleiro.

Na posição, Kauê disputa a vaga de terceiro goleiro com Felipe Longo. Nesta temporada, o arqueiro chegou a ir para o banco no duelo contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista, quando o Corinthians utilizou um time reserva.

