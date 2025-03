Segurança de Messi desafia Logan Paul para luta: ‘Não há escapatória’

O segurança pessoal de Lionel Messi, Yassine Cheuko, desafiou o youtuber Logan Paul para uma luta através das redes sociais. A provocação de Cheuko não surgiu do nada e visa defender o craque argentino, que está em batalha judicial com o influenciador norte-americano.

“Escute, Logan. Estou fazendo esse vídeo porque muitas pessoas me param na rua, me mandam mensagens, muitos comentários no Instagram sobre essa luta. Agora não há mais escapatória. Vamos fazer essa luta pelas pessoas”, disse Yassine.

A tensão entre Logan Paul e Messi teve início com o lançamento da Mas+, marca de energético do craque argentino. O influenciador acusou o jogador de plágio, alegando que o design da embalagem se assemelha ao da PRIME, bebida esportiva do UFC fundada por Paul. A polêmica, aliás, evoluiu para um processo judicial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yassine Cheuko (@yasstcheuko)

O influenciador, conhecido por sua presença no boxe desde 2018, sugeriu encerrar o processo se o jogador do Inter Miami aceitasse um confronto direto no ringue. No entanto, quem tomou a frente foi Yassine Cheuko. Até o momento, Logan Paul não respondeu ao desafio do segurança pessoal de Messi.

Além de Logan, seu irmão Jake Paul também entrou na discussão. Ele reforçou as críticas à marca de Messi e defendeu a ação judicial movida contra o argentino. Segundo Logan, a semelhança entre os produtos é evidente e não pode ser ignorada, tornando o caso uma questão de justiça comercial.

