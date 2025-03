Vitor Roque mostra expectativa pelo primeiro título com a camisa do Palmeiras

Vitor Roque atuará pela terceira vez com a camisa do Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras terminou nesta quarta-feira (26) a preparação para o jogo de volta da final do Campeonato Paulista. Com a chegada dos jogadores convocados, Abel Ferreira comandou o último treino com o elenco completo.

Último a chegar para o Campeonato Paulista, o atacante Vitor Roque está na expectativa para conquistar o primeiro título com a camisa alviverde. O jogador destacou que disputou dois jogos decisivos, semifinal e final do estadual, desde a chegada no clube e enfatizou a confiança na virada.

“Estou muito feliz de estar aqui. Desde a minha chegada, foram dois jogos importantes e decisivos. Agora vamos para o terceiro jogo decisivo, uma final. Espero ajudar meus companheiros a conquistar esse título”, pontuou.

Depois de perder em casa por 1 a 0, o Palmeiras precisa vencer por dois gols ou mais para ficar com a taça. Caso repita a diferença do jogo de ida, a decisão da taça em Itaquera irá para os pênaltis.

