Número de veteranos no Brasileirão cresce na última década

Fábio, Hulk e Nenê estão no time de veteranos do Campeonato Brasileiro

Com o início do Brasileirão se aproximando, os elencos seguem dominados por jovens talentos, mas a presença de jogadores veteranos continua sendo um fator relevante na competição. Afinal, a última década registrou um crescimento notável desse perfil de atleta na Série A.

Desde 2015, então, o número de jogadores com mais de 35 anos vem aumentando gradativamente. A partir de 2017, aliás, a tendência se intensificou, atingindo um recorde em 2024, quando o número de atletas desse grupo passou de 32 para 62.

O relatório é do “Gato Mestre”, serviço de estatística do “ge”. O grupo analisou jogadores que atuaram no Brasileirão de 2015 a 2024 e que tinham 35 anos ou mais durante essas edições. Para 2025, foram considerados os atletas nos elencos atuais com idade verificada até 20 de março.

Na atual edição do torneio, então, 49 jogadores veteranos estão espalhados por 16 dos 20 clubes da primeira divisão. O Fluminense se destaca como o time com mais atletas dessa faixa etária, totalizando oito. O Mirassol, que estreia na elite, aparece logo atrás, com seis.

No extremo oposto, aliás, Atlético-MG e Botafogo contam com apenas um representante cada. Entre os mais experientes, o goleiro Fábio, do Fluminense, lidera a lista com 44 anos, seguido pelo meia Nenê, do Juventude, que segue em atividade aos 43.

Confira a lista dos 35+ e seus respectivos clubes no Brasileirão

Atlético-MG

Hulk – 38 anos

Bahia

Danilo Fernandes – 36 anos

Everton Ribeiro – 35 anos

Botafogo

Marçal – 36 anos

Ceará

Luiz Otávio – 36 anos

Fernando Miguel – 40 anos

Cruzeiro

Cássio – 37 anos

Eduardo – 35 anos

Bolasie – 35 anos

Fagner – 35 anos

Fluminense

Paulo Henrique Ganso – 35 anos

Manoel – 35 anos

Germán Cano – 37 anos

Fábio – 44 anos

Keno – 35 anos

Thiago Santos – 35 anos

Renato Augusto – 37 anos

Thiago Silva – 40 anos

Fortaleza

Titi – 37 anos

Lucas Sasha – 35 anos

David Luiz – 37 anos

João Ricardo – 36 anos

Grêmio

Edenílson – 35 anos

Internacional

Mercado – 38 anos

Enner Valencia – 35 anos

Bruno Henrique – 35 anos

Fernando – 37 anos

Juventude

Alan Ruschel – 35 anos

Nenê – 43 anos

Gilberto – 35 anos

Mirassol

Gabriel – 35 anos

Alex Muralha – 35 anos

Léo Gamalho – 39 anos

David Braz – 37 anos

Reinaldo – 35 anos

Walter – 37 anos

Palmeiras

Weverton – 37 anos

Marcos Rocha – 36 anos

Marcelo Lomba – 38 anos

Santos

Júlio Furch – 35 anos

Tomás Rincón – 37 anos

Gil – 37 anos

São Paulo

Rafael – 35 anos

Luiz Gustavo – 37 anos

Vasco

Vegetti – 36 anos

Payet – 37 anos (faz 38 em 29/03)

Souza – 36 anos

Alex Teixeira – 35 anos

Vitória

Osvaldo – 37 anos

