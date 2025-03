CRB vence o Fortaleza no Ceará. Mas está eliminado da Copa do Nordeste

Os zagueiros do CRB Henri e Darlisson (de branco) sobem e evitam que a bola chegue até Calebe, fera do Fortaleza - (crédito: Foto: Divulgação/CRB)

Em jogo pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o CRB, em pleno Castelão, no Ceará, venceu o Fortaleza, nesta quarta-feira, 26/3, em duelo pelo Grupo A, por 1 a 0. Anselmno Ramnon, de p~enalti, no fim do primeiro tempo, decidiu o jogo. Assim, o CRB chegou aos 9 pontos, mas ficou fora das quartas de final. Afinal, terminou na quinta posição, sendo que apenas os quatro primeiros avançavam. O Fortaleza, mesmo com a derrota, terminou em quarto lugar. Afinal, apesar de ter os mesmos 9 pontos do CRB, tinha uma vitória a mais.

Os campeões alagoanos ainda lamentaram a vitória do Ferroviário sobre os paraibanos do Sousa. Assim, o Ferrão cearense foi aos 10 pontos. Se empatasse, cairia do terceiro para o quinto lugar e o CRB terminaria em quarto e nas quartas. Os demais classificados do grupo foram Vitória e Sport, os dois primeiros.

Mas o Fortaleza, que perdeu o Cearense para o Ceará, segue em mau momento. E com o treinador Vojvoda saindo sob vaias pela maioria dos 7.191 torcedores presentes ao estádio.

CRB em vantagem

O Fortaleza teve o domínio territorial, com Calebe preparando as melhores jogadas do time, que obrigaram o goleiro Vitor Caetano a aparecer bem, com boas defesas em chutes de Calebe e Pedro Augusto, e com sorte quando errou numa saída de escanteio e Gustavomancha cabeceou para fora. Mas o CRB também fez das suas. Um chute de Thiaguinho foi na trave e, na sobra, William Bahia chutou para grande defesa de Brenno.

Aos 44, um descuido da defesa do Fortaleza deu chance de ouro ao CRB. Após receber um lançamento em profundidade, Thiaguinho ganhou na corrida de Gastón Ávila, que o empurrou na área. Pênalti claro. Anselmo Ramon cobrou, Brenno defendeu parcialmente, mas a bola voltou para o atacante, que não errou desta vez. Os alagoanos abriram 1 a 0.

Fortaleza luta, mas perde o jogo

No segundo tempo, o Fortaleza, com as entradas de Marinho e Moisés, foi para cima. Teve tudo para empatar aos 11, quando Calebe achou o lateral Mancuso bem colocado na área. Mas o chute resvalou no zagueiro Henri e saiu raspando a trave para escanteio (que não deu em nada).

Aos 26 minutos, o zagueiro Darlisson recebeu o segundo amarelo por falta em Marinho. Acabou expulso e deixou o CRB com dez jogadores. Assim, o Fortaleza passou a pressionar ainda mais. Lucero finalizou para fora; Pol Fernandes, na trave. Além, disso, Vitor Caetano voou para empalmar um chute de Pikachu e defendeu cabeçada de Gastón Ávila. Enfim, o CRB sustentou o 1 a 0. Mas foi vitória de Pirro. Ganhou, mas está eliminado.

FORTALEZA 0X1 CRB

7ªrodada (última) do Grupo A da Copa do Nordeste

Data: 26/3/2025

Local: Castelão, Fortaleza (CE)

FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Gustavo Mancha, Gastón Ávila e Bruno Pacheco (Pikachu, 30’/2ºT); Pedro Augusto (Pol Fernandes, 15’/2ºT), José Welison, Calebe e Pochettino (Marinho, Intervalo); Kervin Andrade (Moisés, Intervalo) e Caio Wesley (Lucero, 15’/2ºT). Técnico: Juan Vojvoda

CRB: Vitor Caetano; Hayner (Matheus Ribeiro, 24’/2ºT), Henri, Darlisson e William Bahia; Higor Meritão, Lucas Kallyel (Nathan Melo, 15’/2ºT), Danielzinho (Rafinha, 28’/2ºT) e Thiaguinho (Vinicius Barata, 15’1/2ºT); Anselmo Ramon e David Da Hora (Wallace, 28’/2ºT). Técnico: Humberto Louzer

Gols: Anselmo Ramon, de pênalti, 47’/1ºT (0-1)

Árbitro: Paulo Belence Chaves (PE)

Auxiliares: Bruno César Chaves e Victor Matheus de Lavor (PE)

Cartões amarelos: Mancuso, Pochettino (FOR); Darlisson, Higor Meritão, Lucas Kallyel, Vitor Caetano, William Bahia, Danielzinho, Matheus Ribeiro (CRB)

Cartão Vermelho: Darlisson, (CRB, 25’/2ºT )

