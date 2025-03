Cruzeiro marca no fim, bate o Fluminense e assume liderança provisória do Brasileirão Feminino

O Cruzeiro é o novo líder do Campeonato Brasileiro Feminino. Na noite desta quarta-feira (26), as Cabulosas venceram o Fluminense por 2 a 1, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Isabela abriu o marcador para as mineiras, Sorriso empatou para as Guerreiras e Gaby Rodrigues, nos acréscimos, marcou o gol da vitória celeste.

Com o resultado, o Cruzeiro assume a liderança temporária da competição, com seis pontos. As Cabulosas dependem dos resultados de Corinthians, Bahia e São Paulo, que acontecem nesta quinta (27). Já o Fluminense é o oitavo colocado, com três pontos.

Cruzeiro joga melhor e sai na frente

O Cruzeiro começou melhor na primeira etapa, dominando o campo ofensivo e tentando criar oportunidades. A primeira grande oportunidade das Cabulosas veio em um contra-ataque, quando Gaby Rodrigues invadiu a área, driblou a goleira, mas Nath Rodrigues salvou em cima da linha. O Tricolor respondeu na sequência, em arremate de Isabela Melo, de fora da área, que passou perto da trave de Camila.

A pressão das Cabulosas deu certo aos 38′, quando Byanca Brasil cruzou na área e Isabela se antecipou a Cláudia para cabecear para o fundo das redes e abrir o marcador. As Guerreiras ainda tentaram o empate na primeira etapa, quando Gislaine, também de cabeça, aproveitou cruzamento na área e mandou no travessão.

Fluminense empata, mas Cabulosas marca no fim

No segundo tempo, o Fluminense teve que sair de trás para buscar o resultado. Hoffmann Túlio fez duas alterações, que quase deram certo nos primeiros segundos. Após cruzamento na área, Palomar ganhou da marcação, girou e chutou por cima do gol. O Cruzeiro respondeu na sequência, em finalização de Gaby Rodrigues por cima da meta.

As Guerreiras chegavam mais e pararam em Camila, que salvou em cabeçada de Nath Rodrigues. Mas quando Sorriso acertou uma cobrança de falta no ângulo, a goleira da Seleção não alcançou e o Flu chegou ao empate com um golaço.

Depois do empate, o Cruzeiro saiu em busca da vitória. Depois de rondar a área, o gol do triunfo veio nos acréscimos. Após cruzamento na área, Gaby Rodrigues desviou, Cláudia não segurou, e o rebote caiu nos pés da colombiana, que, mesmo deitada, marcou o gol que colocou o Cruzeiro na liderança do torneio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.