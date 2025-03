Sport perde para Altos em casa, mas vai às quartas da Copa do Nordeste como vice-líder

Sport atuou com time misto diante do Altos, na Ilha do Retiro - (crédito: Foto: Paulo Paiva / Sport Recife)

Já classificado para a próxima fase, o Sport atuou com um time misto e tropeçou na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Na noite desta quarta-feira (26), nem o mesmo o apoio da torcida conseguiu impedir a derrota por 1 a 0 para o Altos, em plena Ilha do Retiro.

Com o resultado, o Leão pernambucano fechou sua participação no Grupo A com 12 pontos, na segunda colocação. Já o time piauiense, apesar do triunfo, se despede do torneio regional. Afinal, ficou em sexto na mesma chave, com nove somados.

Primeiro tempo

Com sete mudanças na equipe, os donos da casa apresentaram muitas falhas coletivas, em especial na marcação com Antônio Carlos e Di Plácido pela direita. Assim, em um vacilo da retaguarda, o Altos, que atuou compacto nos setores, saiu na frente. A defesa do Sport não apareceu para fazer cobertura em uma bola que se apresentou a caminho da área, e Cleiton aproveitou. O goleiro Caíque França derrubou o atacante, e coube a Jonathan cobrar o pênalti com categoria para abrir o placar.

Em mais uma bobeada defensiva do Sport, Esquerdinha quase ampliou – a finalização por cobertura não foi certeira. Sem poder de criação, os pernambucanos buscaram lançamentos sem sucesso. Barletta e Pablo tentaram duas vezes cada, mas falharam.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, Barletta fez boa jogada de linha de fundo, e Fabricio Domínguez carimbou a trave. no rebote, Lucas Lima exigiu boa defesa de Careca. O goleiro, aliás, foi um dos destaques da partida com grandes defesas que salvaram o Altos mediante a pressão rubro-negra na etapa final. Felipe Sales teve a chance de ampliar a vantagem piauiense após nova falha de defesa do Sport, mas parou em Caíque França. O Leão fez mais uma partida na temporada e não encaixou com o time misto em campo. Melhor para o Altos, que se despede honrosamente do Nordestão.

