Fortaleza e rivais na Libertadores anunciam ação conjunta para torcedores em jogos fora de casa

O Fortaleza, que participará pela terceira vez da Libertadores em sua história, estreia em seus domínios na próxima terça-feira (1) frente ao Racing,. Os argentinos, aliás, são os atuais campeões da Sul-Americana e da Recopa.

No dia 10, o Leão do Pici viaja até Santiago para desafiar o Colo-Colo. Depois, no dia 23, encara o Atlético Bucaramanga em solo colombiano. Já nos dias 6 e 13 de maio, o Leão do Pici emenda jogos em casa contra os chilenos e os colombianos, respectivamente. E, na última rodada, encara os argentinos no dia 29, em Buenos Aires.